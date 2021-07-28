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Haberler Ekonomi Tesla’dan ikinci çeyrekte rekor kar

Tesla’dan ikinci çeyrekte rekor kar

Tesla’dan ikinci çeyrekte rekor kar

28.7.2021

ABD'Lİ elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021'in ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 998 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aştı.
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