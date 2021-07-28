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Haberler Ekonomi TOKİ Manisa’da 47 projeye imza attı

TOKİ Manisa’da 47 projeye imza attı

TOKİ Manisa’da 47 projeye imza attı

28.7.2021

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), Manisa'da projelerini sürdürüyor. Kentte bugüne kadar 47 projeye imza atan TOKİ, bunlardan 24'ünü tamamlandı. 16 projenin yapım işleri devam ederken, 7'sinin de ihalesi tamamlandı. 24 proje arasında toplamda tamamlanan konut sayısı 4 bin 133 olarak kayıtlara geçti. Devam eden projelerde ise toplamda 3 bin 961 konut bulunuyor. İhalesi yapılan ancak henüz başlamayan projelerde ise 956 konut yer alıyor. Buna göre TOKİ kentte toplamda 9 bin 50 konut yapacak. Yunuskent/ Akgedik'teki 5 bin 500 konutluk proje TOKİ'nin en önemli çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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