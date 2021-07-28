KPMG Türkiye'nin turizm raporuna göre, salgın nedeniyle 2020'yi büyük kayıpla kapatan turizm sektöründe iyimserlik hakim. Rapora göre, geç başlayan yaz sezonu, kasım ayına kadar uzayacak. Türkiye'ye yıl sonuna kadar Rusya'dan 4-4,5 milyon, Almanya'dan 3 milyon turist gelmesi bekleniyor. Salgın sonrası dünyada, tüketici davranışlarının da etkisiyle sektörde yeni akımlar doğacak.
YEREL turizm güçlenecek, artan hijyen beklentileri ise tüketicilerin hava yollarından otellere kadar yeni uygulamalarla tanışmasını sağlayacak. KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda olduğunu belirterek, "Bu kötü görünüm turizm ekonomilerinin yerel taleple desteklenmesi sayesinde dengelenebilir" dedi. Bu arada Antalya 2019 rakamlarına ulaşarak 9 günde yarım milyondan fazla yabancı turist ağırladı.
YEREL turizm güçlenecek, artan hijyen beklentileri ise tüketicilerin hava yollarından otellere kadar yeni uygulamalarla tanışmasını sağlayacak. KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda olduğunu belirterek, "Bu kötü görünüm turizm ekonomilerinin yerel taleple desteklenmesi sayesinde dengelenebilir" dedi. Bu arada Antalya 2019 rakamlarına ulaşarak 9 günde yarım milyondan fazla yabancı turist ağırladı.
Turizmde ‘en kötü’ dönem geride kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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