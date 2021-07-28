  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Turizmde ‘en kötü’ dönem geride kaldı

Turizmde ‘en kötü’ dönem geride kaldı

Turizmde ‘en kötü’ dönem geride kaldı

28.7.2021

KPMG Türkiye'nin turizm raporuna göre, salgın nedeniyle 2020'yi büyük kayıpla kapatan turizm sektöründe iyimserlik hakim. Rapora göre, geç başlayan yaz sezonu, kasım ayına kadar uzayacak. Türkiye'ye yıl sonuna kadar Rusya'dan 4-4,5 milyon, Almanya'dan 3 milyon turist gelmesi bekleniyor. Salgın sonrası dünyada, tüketici davranışlarının da etkisiyle sektörde yeni akımlar doğacak.
YEREL turizm güçlenecek, artan hijyen beklentileri ise tüketicilerin hava yollarından otellere kadar yeni uygulamalarla tanışmasını sağlayacak. KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda olduğunu belirterek, "Bu kötü görünüm turizm ekonomilerinin yerel taleple desteklenmesi sayesinde dengelenebilir" dedi. Bu arada Antalya 2019 rakamlarına ulaşarak 9 günde yarım milyondan fazla yabancı turist ağırladı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turizmde ‘en kötü’ dönem geride kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.