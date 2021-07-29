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Haberler Ekonomi 21 şirketin tasfiyesini TMSF yönetecek

21 şirketin tasfiyesini TMSF yönetecek

21 şirketin tasfiyesini TMSF yönetecek

29.7.2021

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye sürecini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa doğrultusunda BDDK'nın tasfiye kararı aldığı şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlayacak. BDDK da intibak süreci devam eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak. İntibak sürecini tamamlayan tasarruf finansman şirketleri yasal çerçeveye uyumlu faaliyet koşullarına kavuşacak ve bu sayede ekonomiye katma değer sağlayan yapılara dönüşecek.
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