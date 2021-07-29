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Haberler Ekonomi 39 ildeki Hazine arazileri kiraya verildi

39 ildeki Hazine arazileri kiraya verildi

39 ildeki Hazine arazileri kiraya verildi

29.7.2021

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştirilmek üzere geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında 39 ilde toplam 12,9 milyon metrekare Hazine arazisi kiralandı.
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