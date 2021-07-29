Akaryakıtta bayram rekoru

Bayramda toplam 789,5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.

KURBAN Bayramı tatili akaryakıt satışlarında rekor getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 16 Temmuz'da yaklaşık 86 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere 104 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.