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Haberler Ekonomi Akaryakıtta bayram rekoru

Akaryakıtta bayram rekoru

Bayramda toplam 789,5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.

Akaryakıtta bayram rekoru

29.7.2021

KURBAN Bayramı tatili akaryakıt satışlarında rekor getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 16 Temmuz'da yaklaşık 86 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere 104 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.
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