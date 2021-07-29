İÇ turizmin önemli merkezlerinden Kuzey Ege'de Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk, turizmciler ve bölge esnafının yüzünü güldürdü. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, bayram tatilinde ilçe nüfusunun 1 milyona yaklaştığını dile getirdi. Ayvalık Belediye Başkan Vekili Melih Arslan, "Otellerimiz, pansiyonlarımız, restoranlarımız yoğunluktan memnun kaldı" derken, Güre Turizm Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Murat Bostancıoğlu ise bayramda yüzde 100 doluluk yaşandığını ifade etti. Ege'de bayram doluluğu sevinci Otomobil ihracatı 6 ayda 5 milyar dolara yaklaştı

TÜRKIYE İstatistik Kurumu'na göre ocakhaziran döneminde 607 bin 289 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 21 bin 155 taşıtın kaydı silindi. Böylece 6 aylık dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 586 bin 134 artış gerçekleşmiş oldu. TURIZMI teşvik kanununda yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. İstenen sürede turizm işletme belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında Aydın'da 2008 aileye 14 milyon 240 bin 470 lira destek ödemesi yapıldı.