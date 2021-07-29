İş dünyasına Fransız dolandırıcı uyarısı

PANDEMİ nedeniyle fiyatı tüm dünyada artan sıvıyağ başta olmak üzere birçok malzeme dolandırıcıların bir numaralı hedefi haline geldi. Lyon Ticaret Ataşeliği, son günlerde Türk ihracatçılarla Fransa'dan irtibata geçen bazı kişilerin özellikle ayakkabı, sıvı yağ ve kırtasiye sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları dolandırmaya çalıştıkları yönünde uyarıda bulundu. Ticaret Bakanlığı da oda ve borsalar ile ihracatçı birliklerine yazı göndererek dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK