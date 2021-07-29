Otomobil ihracatı 6 ayda 5 milyar dolara yaklaştı

TÜRKIYE, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6'lık artışla 4 milyar 923 milyon 650 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, ocak-haziran döneminde 100'e yakın ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı. Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 14 milyar 382 milyon 693 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 34,23 pay aldı. İlk sırada yer alan Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 39,4 artarak 943 milyon 968 bin dolara çıktı. Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluştururken, Japonya'ya 8 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi.

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