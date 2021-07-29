Piyasaya sürülen akaryakıtın 300 milyon litresi usulsüz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık ekiplerince, sahte fatura yoluyla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri ve bayilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Muş, 42 ilde düzenlenen operasyona konu 784 şirkette ekiplerce denetim yapıldığını belirtti.

Muş, belgelere yönelik inceleme ve araştırmalar sonucunda bazı akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından bayiler aracılığıyla piyasaya bir yıl içinde 10 milyar liranın üzerinde sahte fatura sürüldüğünün belirlendiğini dile getirdi. Muş, "Operasyonla 17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 20 farklı ilde faaliyet gösteren 98 akaryakıt istasyonunun usulsüz şekilde piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettikleri belirlendi" dedi.