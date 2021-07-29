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Haberler Ekonomi Sel mağdurlarının borçları ertelenecek

Sel mağdurlarının borçları ertelenecek

29.7.2021

TÜRKİYE Bankalar Birliği sel felaketinin yaşandığı Karadeniz'de durumdan olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda anlaşıldığını bildirdi.
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