KUŞADASI Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, İngiltere'nin 5 Ağustos'ta vermesi beklenen kısıtlamaların kaldırılması kararını heyecanla beklediklerini söyledi. 9 günlük bayram tatilinde bölgedeki otellerin yüzde 95 oranında dolduğunu belirten Özden, turizmde hareketliliğin sürmesi için yabancı ülkelerdeki seyahat kısıtlamalarının kalkmasının önemine dikkat çekti.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Turizmcilerin gözü İngiltere'nin kararında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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