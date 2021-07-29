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Haberler Ekonomi Turizmcilerin gözü İngiltere'nin kararında

Turizmcilerin gözü İngiltere'nin kararında

Turizmcilerin gözü İngiltere'nin kararında

29.7.2021

KUŞADASI Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, İngiltere'nin 5 Ağustos'ta vermesi beklenen kısıtlamaların kaldırılması kararını heyecanla beklediklerini söyledi. 9 günlük bayram tatilinde bölgedeki otellerin yüzde 95 oranında dolduğunu belirten Özden, turizmde hareketliliğin sürmesi için yabancı ülkelerdeki seyahat kısıtlamalarının kalkmasının önemine dikkat çekti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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