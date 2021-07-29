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Haberler Ekonomi Üzümcüler 14,5 lira taban fiyat bekliyor

Üzümcüler 14,5 lira taban fiyat bekliyor

Üzümcüler 14,5 lira taban fiyat bekliyor

29.7.2021

MANİSA'DA 9 numara üzümde 14,50 lira taban fiyat beklentisi oluştu. Sultaniye kuru üzüm hasadının Ağustos ayının 20'sinde başlayacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelerek 2021 yılı tahmini kuru üzüm rekoltesini ve üzüm taban fiyatını açıklaması bekleniyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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