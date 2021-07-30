Devletten pandemide 57 milyarlık destek

HÜKÜMET, pandeminin ağır şartlarından vatandaşın etkilenmemesi için pandemi boyunca destek ödemeleri yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi dönemi boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

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