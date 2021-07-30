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Haberler Ekonomi Devletten pandemide 57 milyarlık destek

Devletten pandemide 57 milyarlık destek

Devletten pandemide 57 milyarlık destek

30.7.2021

HÜKÜMET, pandeminin ağır şartlarından vatandaşın etkilenmemesi için pandemi boyunca destek ödemeleri yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi dönemi boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.
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