Ekonomik güven endeksi yükseldi

EKONOMİK güven endeksi Temmuz'da aylık bazda yüzde 2.3 artarak 100.1 değerini aldı. Reel kesim güven endeksi aylık yüzde 2.1 artarak 112.1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.8 artarak 114.8 değerini, perakende ticaret yüzde 3.7 artarak 109.6 değerini, inşaat sektörü yüzde 4.7 artarak 86,3 değerini aldı.
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