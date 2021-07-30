MB Başkanı Kavcıoğlu: Hızlı büyüyeceğiz

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele ile fiyat istikrarı konusunda toplumsal mutabakat çağrısında bulundu. Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunumunda şunları söyledi:

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 14.1: MB, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e çıkardı. 2022 yılsonu için yüzde 7.5 olan enflasyon tahminini yüzde 7.8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

BÜYÜME YÜKSEK SEYREDECEK: Yüksek frekanslı veriler, büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor. 2. yarıda büyümeye devam edecek talepteki dengelenme, cari denge istihdam üzerindeki olumlu etkilerden ötürü çok önemli.

CARİ FAZLA BEKLİYORUZ: Otomotivde güçlü ihracat performansı cari dengeye katkı veriyor. İthalat ikinci çeyrekte daha ılımlı seyir izledi. Dış ticarette reel olarak dengelenme olduğunu görüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85-90 seviyelerine ulaştı. Bu gelişmenin cari açıktaki yapısal iyileşmesini finansal istikrar açısından memnuniyetle karşılıyoruz. Cari dengede ikinci çeyrekte iyileşme başladı sıkı para politikası olumlu etkiliyor. İhracattaki güçlü artışın yanı sıra aşılamadaki ivme ve turizmle yılın geri kalanında cari işlemlerin fazla vermesini bekliyoruz.

TOPLUMSAL MUTABAKATLA YAPILMALI: Enflasyonu düşürmek için tek başına para politikası yeterli olmaz. Firmalar kurun etkisi üzerinde zam yapmamalı. İşdünyası, odalar ve borsalar birikimlerini dövizde değil TL'de değerlendirdi. Enflasyonla mücadele toplumsal mutabakatla yapılmalı. MB yalnız kaldı, mücadeleyi vatandaştan firmalara, odalardan kurumlara herkes içselleştirmeli.

GIDA ENFLASYONU TAHMİNİ YÜZDE 15: Bu yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13'ten yüzde 15'e, 2022 yılı sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 9.8'den yüzde 10.1'e çıktı.

ENFLASYONDA 1.9 PUANLIK REVİZYON: Yılsonu enflasyon tahmini 1.9 puanlık güncellemeyle yüzde 14.1'e yükseltildi. TL cinsinden ithalat ve gıda fiyatlarındaki varsayımlarındaki güncellemeler, 0.8 ve 0.5 puan arttırdı. Yönetilen yönlendirilen fiyatlar ise elektrik ve doğalgaz artışıyla 0.3 puan yükseltti. Ana eğilimdeki artış 0.2 puan yukarı yönlü katkıda bulunurken çıktı açığındaki güncelleme 0.1 puan yukarı çekti. ENFLASYON SON

ÇEYREKTE DÜŞECEK: Enflasyon yaz aylarında yönetilen yönlendiren ithalat fiyatları oynak bir seyir izleyebilir. Para politikası duruşumuz bu oynaklıkların ana eğilime yansımayı engelleyecek sıkılıktadır. Faaliyetin geçici olacağı enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin düşeceğini gösteriyor.

SIKI PARA DURUŞU MEYVELERİNİ VERİYOR: Sıkı para politikası duruşunun etkilerini görmeye başladık. Nisan enflasyon patikasında da belirttiğimiz üzere yılın son çeyreğinde enflasyonun belirgin düşüşe geçeceğini düşünüyoruz.