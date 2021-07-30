İzmir’in merkezine 4 milyarlık proje

Folkart Yapı'nın, Rönesans Holding ile Tekfen Holding'in yüzde 50'şer payla ortak olduğu Florya Gayrimenkul'ün tamamını satın almak üzere başlattığı süreç sonuçlanırken, Rekabet Kurulu Folkart'ın 50 milyon 500 bin dolarlık satın alma girişimini onayladı. Rekabet Kurulu'nun onayı sonrasında gerekli ödemeler ve hisse devirleri yapıldı. Bu gelişmenin ardından bugüne kadar İzmir'de inşa ettiği çok sayıda yaşam alanıyla dikkat çeken Folkart, İzmir'in merkezinde Körfez manzaralı 4 milyar lira yatırım değerine sahip yeni ve iddialı karma bir proje hazırlığına da başladı.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin, kentin merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arazisinde Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırımlarından birini hayata gerçekleştireceklerini açıkladı. Sancak, "Yaptığımız yeni satın alma nedeniyle mutluyuz. Çünkü biz her ortamda yatırım yapmayı sürdürerek, İzmir'e ve yaşadığımız topluma katkı sağlamaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tam iki bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak" dedi.

EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Mesut Sancak, Folkart'ı 'Hayat buna değer' sloganıyla, 15 yıl önce Türkiye'de sektörün liderliğini üstlenme hedefiyle iddialı bir şekilde kurduklarını hatırlatarak, her yeni projede daha iyisine, daha güzeline ve estetik açıdan en ileri olana yöneldiklerini vurguladı. Mesut Sancak, bu projeyle İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerinin altını çizerek, kentin merkezindeki Körfez manzaralı bu özel alanda, karma, çok işlevli, yeşil alanların öne çıktığı, peyzajıyla Türkiye'ye örnek olacak, yenilikçi ve mimari açıdan ustalığın zirveye taşınacağı özel bir proje üreteceklerini ifade etti. Mesut Sancak, Türkiye'den ve dünyadan deneyimli ve en başarılı mimarlık ofislerini seçip onlara proje çalışmalarını başlattıklarını belirterek, oluşturdukları uzman kurulun desteğiyle, hazırlanan projeler arasından en ideal olanı seçerek hayata geçireceklerini kaydetti.

EMLAK VERGİLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

4 yılda bir belirlenen Emlak Vergisi'ne temel oluşturacak arazi metrekare birim değerleri ile ilgili olarak 2022 yılından itibaren geçerli olacak 2022- 2023-2024 ve 2025 değerleri belirlendi. Mahalle muhtarlıklarına asılan değerlerde çok ciddi artışlar yaşanırken, vatandaşlar da bu artış oranlarına itiraz etmeye başladı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 30 Haziran 2021 itibariyle askıya çıkan değerlerde yüzde 100'ün çok çok üzerinde artışlar yapıldığını vurguladı.

VATANDAŞ NE YAPACAK?

2017'DE belirlenen ve 2018-2019-2020- 2021 emlak vergisine temel oluşturan değerlerde de yine böyle artışlar yapıldığını hatırlatan Ali Güvenç Kiraz, ancak açılan ciddi sayıda vergi davası ve vatandaş isyanı sonrasında Emlak Vergisi Kanunu'na Geçici 23. Madde eklendiğini ve bu eklenen maddeyle açılan davaların vergi mahkemeleri tarafından konusuz bırakıldığını söyledi.

ALİ Güvenç Kiraz, askıya çıkan bu değerlere karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresinin 30 gün olduğu için 30 Temmuz'a kadar dava açılması gerektiğini belirterek, "20 Temmuz'da adli tatilin başlaması nedeniyle kendiliğinden 1 Eylül'e ve yasa gereği adli tatilin son gününe denk gelen süreler için 1 hafta uzaması ile 7 Eylül'e uzamış oldu" dedi. Vergi mahkemelerinde kişi başına dava açma maliyetlerinin 500-1000 lira civarında olduğunu dile getiren Kiraz, bu konuda dava açarken geçmişe dair emsal vergi mahkemesi kararı olmasının da mahkemenin karar vermesinde etkili olduğunu kaydetti. Kiraz, "Emlak vergi değerini artıran belediye yüzde 100'ün üzerinde artış yaptığı bölgeye aynı oranda bir hizmet artışı sağlamış mıdır? Emlak vergi değeri artışı hizmet artışının sağlanması ile de paralel bir değer olmak zorundadır" diyerek, başka kriterlerin de doğru ve objektif ortaya konulamadığı ortamlarda vatandaşların vergi mahkemelerine başvurarak dava açabileceğini ifade etti.

ISTANBUL'DA DÖRT YENI PROJEYE BASLIYOR

PANDEMİYE ve artan inşaat maliyetlerine rağmen bu yılı yatırım yılı ilan eden AKYAPI, 1 milyar 550 milyon liralık 4 yeni projeye başlayacak. AKYAPI'nın yeni projeleri Ümraniye, Büyükçekmece, Hadımköy ve Başakşehir'de yer alacak. Eylül ayında lansmanı yapılacak ilk proje son dönemde yıldızı parlayan Ümraniye'de konut ve mağazalardan oluşan karma bir proje olacak. İkinci proje ise pandemi döneminde talebin arttığı Büyükçekmece Göl Vadisi'nde müstakil ve doğayla iç içe yaşam ihtiyacına cevap verecek bir villa projesi olacak.

Üçüncü olarak Hadımköy Sanayi Bölgesi'nde bir sanayi projesi geliştirilecek. Dördüncü proje ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde konut ve cadde mağazalarından oluşan bir proje olarak hayata geçecek.

AKYAPI Ortağı Mahmut Asmalı, 2020'de pandemi döneminde bile satış cirolarını yüzde 50 oranında artırmayı başardıklarını belirterek, "Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ülkemizin pandemi etkisinden hızla uzaklaşacağına inanıyoruz. 2021 yılında satışlarımızı yüzde 50 oranında artırarak yüzde 20 büyüme elde etmeyi hedefliyoruz" dedi. AKYAPI Ortağı Hüseyin Dinçel de, "Pandeminin etkisinin azalması ile ötelenen talepler sayesinde ciddi bir canlanma bekleniyor" diye konuştu.

YAVUZ KARAMAN