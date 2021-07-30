Seramikten kupaları her yere pazarlıyor

Sakaryalı genç girişimci Ceyda Kıratlı, KOSGEB'den aldığı destekle açtığı seramik atölyesinde yaptığı rengarenk kupaları internetten Türkiye'nin her bölgesine pazarlıyor. Kıratlı, "Tasarladığım fincanlarla başkalarının kahve içtiğini düşünmek beni teşvik ediyor" dedi. ÖZEL SEKTÖRÜ BIRAKTI

KOSGEB'den aldığı 75 bin liralık girişimci desteğiyle Arifiye ilçesinde seramik atölyesi kuran Ceyda Kıratlı, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor. Üniversitede seramik bölümünde eğitim alan 36 yaşındaki Kıratlı, özel sektörde çalıştıktan bir süre sonra işinden ayrılıp kendi işyerini kurmak için harekete geçtiğini ve bu hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

BİN DERECEDE FIRINLIYOR

Yaklaşık 7 yıldır bu işle uğraştığını belirten Kıratlı, "Bir yıl önce KOSGEB'e başvurarak destek aldım ve bütün ekipmanlarımı bu sayede elde ettim. Şu anda ağırlıklı olarak sosyal medyadan ve toptan olarak satış yapıyorum. Tasarladığım ve severek yaptığım fincanları başkalarının beğenerek alıp kahve içmeleri çok hoşuma gidiyor. Beni en çok teşvik eden de bu" dedi. Toz olarak aldığı seramik malzemesini karıştırıcıda çamur haline getirdiğini, kalıplarda istediği şekli verdiğini anlatan Kıratlı, üzerine kulp, süsleme ve desenlerini yaptığı fincanları kurutarak yaklaşık bin derecede fırınladığını aktardı.

KADINLAR GİRİŞİMCİ OLSUN

EL işçiliği ürünlerin daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Ceyda Kıratlı, "Fiyatlar 40 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Üzerindeki işçiliği ve altın dekora göre fiyatlarımız farklılıklar gösteriyor. Girişimci olmak isteyen kadınlar çok düşünmesinler, destek alsınlar, hayallerini gerçekleştirsinler. KOSGEB'den destek alabilirlerse işleri çok daha kolaylaşıyor. Yorulmadan severek yaparlarsa hiçbir zorluk çıkmıyor" diye konuştu.