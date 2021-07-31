Balıkesir’de ihracat artışı sevindirdi

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 37.2 artarak 71 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleştiği, ithalatın ise yüzde 0.7 artarak 40 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de ise Haziran ihracatı yüzde 60.4 artarak 19 milyon 200 bin dolar oldu.

BAYRAMDA 95.5 MİLYON ARAÇ TRAFİĞİ

9 günlük bayram tatilinde 95.5 milyon aracın trafiğe çıktığı belirlendi. En çok aracın trafikte olduğu tatilin başladığı 17 Temmuz günü 9 milyon 224 bin otomobil, 578 bin 750 orta yüklü ticari taşıt, 94 bin 385 otobüs, 359 bin 693 kamyon olmak üzere 10 milyon 853 bin araç trafiğe çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 0.2 AZALDI

HAZİRAN'DA dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracat Haziran'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat 22 milyar 628 milyon dolar oldu.