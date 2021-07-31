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Haberler Ekonomi Çin’e bir yılda 3 bin ton süt tozu satıldı

Çin’e bir yılda 3 bin ton süt tozu satıldı

31.7.2021

KARAMAN Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, kentte günlük 200 ton süt üretildiğini söyledi. Amaçlarının koyunu ve elmasıyla anılan ilin büyükbaş hayvancılıkta da söz sahibi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Şahinbaş, "Çin'e bir yılda 3 bin ton süt tozu ihraç ettik" diye konuştu.
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