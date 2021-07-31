İSTANBUL'DA bir şirkette asistan olarak çalışırken yoğun tempodan sıkılıp Aydın'daki köyüne dönen Vildan Uğurlu (29), devlet desteğiyle kurduğu serada ejder meyvesi üretimine başladı. Üniversite mezunu Vildan, bir lojistik firmasında asistanken, Gölhisar köyüne dönerek ejder meyvesi (pitaya) yetiştirmeye karar verdi. Efeler Kaymakamlığı'nın 'Efeler'de Pitaya Projesi' kapsamında verdiği 2 bin fidelik destekten yararlanan Uğurlu, ailesinin katkısıyla 1000 metrekarelik alanda sera kurdu. Yüksek lisans eğitimine de başlayan Vildan, bu yıl 3 bin ejder meyvesi üretmeyi ve serasını büyüterek ihracata başlamayı istiyor.
Genç Vildan’ın hedefi ejder meyvesi ihracatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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