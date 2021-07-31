‘Tarımsal işgücü sorunu göçmen işçiyle çözülüyor’

İZMİR Ticaret Borsası Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Grand Efes'te düzenlendi. Başkan Işınsu Kestelli, sözleriyle Türkiye'deki 'mülteci' tartışmalarına yeni bir boyut kazadırdı. Kestelli, tarımsal işgücü sorununun göçmen işçilerle çözüldüğünü söyledi. Pandemide tarımsal üretimin önemine vurgu yapan Işınsu Kestelli, "Ortalama çiftçi yaşımız 53 civarında ve her geçen yıl yükseliyor. Tarla, bağ, bahçe ve hayvan çiftliklerimizdeki tarımsal işgücü sorununu Suriye ve Afganistan göçmenleri ile çözebiliyoruz" ifadesini kulandı.

ÖNCELİK TARIMDA

BÜTÜN ülkelerin bu dönemde kendi vatandaşlarının gıda güvencesini temin etmek amacıyla tarımsal üretime ve ticaret politikalarına öncelikli verdiğini dile getiren Kestelli, "Şüphesiz ki bundan sonraki süreçte de ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli alanlarından biri yine tarım olacak" diye konuştu. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorun olduğunu da dile getiren Işınsu Kestelli, "Küresel iklim değişikliğini, tarım arazilerinin daralmasını ve kalitesinin bozulmasını, su kaynaklarının azalmasını bu sorunlar arasında sayabiliriz. Böyle bir ortamda artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının nasıl karşılanacağı önemli tartışma konularının başında yer alıyor" dedi.