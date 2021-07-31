Turizm geliri 3 ayda 3 milyar doları geçti

TÜRKİYE'NİN turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti. TÜİK, bu yılın Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 73.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin doları kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin doları ise paket tur harcamalardan oluştu. Bu çeyrekte gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar olarak hesaplandı. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Bunların yüzde 77.3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22.7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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