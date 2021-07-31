BAYRAMI öncesinde ikinci el araç piyasasında bekledikleri hareketi bulamayan oto galericiler, bayram sonrasında fiyatların yükselmeye başladığını, araç alacakların ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Galericiler vatandaşların ihtiyaç halinde satın almak yerine araç kiralamaya yöneldiğini dile getirdi.
‘Vatandaşlar araç almıyor, kiralıyor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.