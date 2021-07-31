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Haberler Ekonomi ‘Vatandaşlar araç almıyor, kiralıyor’

‘Vatandaşlar araç almıyor, kiralıyor’

31.7.2021

BAYRAMI öncesinde ikinci el araç piyasasında bekledikleri hareketi bulamayan oto galericiler, bayram sonrasında fiyatların yükselmeye başladığını, araç alacakların ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Galericiler vatandaşların ihtiyaç halinde satın almak yerine araç kiralamaya yöneldiğini dile getirdi.
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