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Haberler Ekonomi 30 liradan satılan kiraz üreticileri memnun etti

30 liradan satılan kiraz üreticileri memnun etti

30 liradan satılan kiraz üreticileri memnun etti

1.8.2021

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde üretilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle çoğunlukla ihraç edilen "Ziraat 0900" türü kirazın fiyatı üreticisini memnun etti. Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ilçede yıllık ortalama 15 bin ton kiraz üretildiğini belirterek, "Üreticilerimiz bu yıl fiyattan oldukça memnun. Fiyatlar 10 liradan başladı, şu anda 30 liradan alınıyor. Yaylada yetişen kiraz kalibresi, lezzeti ve aroması ile talep görüyor. Kirazların büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Demirci kirazının coğrafi işaret alması için Zafer Kalkınma Ajansına bununla ilgili bir proje hazırlandı." dedi. Bölgedeki üreticilerden Kemal Çelik ise 30 lira fiyatın memnun edici olduğunu söyledi.
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