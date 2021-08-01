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Haberler Ekonomi “Afyon manda yoğurdu"na coğrafi işaret tescil belgesi

“Afyon manda yoğurdu"na coğrafi işaret tescil belgesi

“Afyon manda yoğurduna coğrafi işaret tescil belgesi

1.8.2021

AFYONKARAHİSAR'IN yöresel lezzetlerinden "Afyon manda yoğurdu", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nca yapılan başvurunun ardından "Afyon manda yoğurdu"nun coğrafi işaretle tescillenmesi ilde sevinçle karşılandı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının ardından Afyon manda yoğurduyla coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 5'e yükseltmiştir. İnşallah başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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