  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın’ın ihracat artışı sevindirdi

Aydın’ın ihracat artışı sevindirdi

1.8.2021

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ilin 2021 yılı Haziran ayı ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 artarak 80 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
SON 12 aylık ihracatın yüzde 2,3 artışla 888,1 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Şahin, son 12 ay ithalatının yüzde 10,3 azalışla 235,8 milyon dolara indiğini dile getirdi. Aydın'ın Haziran ayında 52,8 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Şahin, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 294 olduğunu belirtti.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’ın ihracat artışı sevindirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.