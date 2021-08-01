Aydın’ın ihracat artışı sevindirdi

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ilin 2021 yılı Haziran ayı ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 artarak 80 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

SON 12 aylık ihracatın yüzde 2,3 artışla 888,1 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Şahin, son 12 ay ithalatının yüzde 10,3 azalışla 235,8 milyon dolara indiğini dile getirdi. Aydın'ın Haziran ayında 52,8 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Şahin, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 294 olduğunu belirtti.

İHSAN KARATAŞ