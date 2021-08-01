Bazı taşınmazların satışına onay verildi

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışına onay verdi. ÖİB'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı, Tokat'ın Turhal ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki 25 taşınmazın çeşitli kişi ve firmalara satışı onaylandı. Aynı kuruluş adına kayıtlı Erzurum'un Pasinler ilçesi Övenler Mahallesi'ndeki taşınmazın 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İlhan Ayaz'a, Ağrı'nın Merkez ilçesi Suçatağı Mahallesi'nde bulunan taşınmazın 2 milyon 700 bin lirayla en yüksek teklifi veren Nezir Yıldız'a, Kars'ın merkez ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki taşınmazın 185 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Güven Maçi'ye, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki taşınmazın 3 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Özcan'a satışına onay verildi.

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