Bisiklet ihracatı ilk 6 ayda yüzde 88 yükseldi

EGE İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk bisikletleri özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 37,2 milyon dolar olan bisiklet ihracatı, bu yılın aynı döneminde 70 milyon dolara çıktı. İhracattaki artış oranı yüzde 88 oldu. Türkiye'den 92 ülkeye bisiklet ihraç edilirken Almanya 10,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bisiklet ihracatının yüzde 70'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığını söyledi.

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