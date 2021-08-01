Borsa yükseldi altın ve dolar değer kaybetti

BORSA İstanbul'da işlem gören hisse senetleri 19 Temmuz'a göre ortalama yüzde 3,06 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, dolar/TL yüzde 1,41, euro/ TL yüzde 1,11 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.341,93, en yüksek 1.393,37 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,06 artarak 1.392,91 puandan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 493,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 3.270,00 liraya geriledi. 19 Temmuzda 808,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 799,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları 8,4160 liraya, euro da 9,9970 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46 değer değer kazandı

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