Bu hasatta iyilik var

TAZE meyve sebze sektöründe yüzde 50'lere varan kayıp ve israfı azaltmayı hedefleyen "Gönüllü Son Hasat Projesi"nde üretici tarafından toplanmayan ürünler gönüllüler tarafından hasat edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Projede Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile diğer dernekler ortak hareket ediyor.

2021 yılı sonuna kadar her ay bir üretim alanına gidilecek ve gönüllülerce toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Projenin ilk etkinliği; İzmir'in Kınık ilçesinde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Oktay Darcan, Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi ve Spor Toto ve Damla Gönüllüleri Derneği'nin katılımlarıyla domates tarlasında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin taze meyve sebze üretiminin yüzde 50'sinin sofraya gelmeden israf ve kayıp olduğunu dile getiren Hayrettin Uçak, projeyle kayıp olacak taze gıdaların tekrar insan tüketimine yönlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

"GÖNÜLLÜ hasatlar ekonomik ve toplumsal birlikteliği güçlendirecek" diyen Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje, her kesimden tüketicinin; sağlıklı, yeterli, dengeli ve eşit beslenme hakkına katkı sağlayacağı gibi toplumsal dayanışmayı güçlendirecek, gıda kayıplarının ve israfın önlenmesi bilincini geliştirecek."