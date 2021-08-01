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Haberler Ekonomi EPDK, YEKDEM maliyetini revize etti

EPDK, YEKDEM maliyetini revize etti

EPDK, YEKDEM maliyetini revize etti

1.8.2021

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini revize etti. Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
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