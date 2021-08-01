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Haberler Ekonomi Fasulye 5 liraya çıkınca üretici zarardan kurtuldu

Fasulye 5 liraya çıkınca üretici zarardan kurtuldu

Fasulye 5 liraya çıkınca üretici zarardan kurtuldu

1.8.2021

GEÇEN hafta Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde alım fiyatlarından dolayı dert yakınan fasulye üreticisinin yüzü bu hafta fiyatların yükselmesi ile güldü. Ürünlerini tarladan satmak için pazara getiren üreticiler fasulyenin kilosunu 4-4,5 lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı. İlçede bu yıl 2 bin 950 dekar alanda ekimi yapılan fasulyeyi zor şartlar altında yetiştiren üreticiler geçtiğimiz haftalarda alım fiyatlarının düşmesinden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşarken bu hafta ise tablo tam tersine döndü. Fiyatların yükselmesi ile rahat bir nefes aldıklarını ifade eden fasulye üreticisi Ümit Karakaya, çiftçinin talihinin döndüğünü kaydederek, "Fasulye 3,5 ile 5 lira arasında satılmaya başlandı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah fiyatlar geri düşmez. Bugün malımızı 4 liraya verdik, bu da bizi çok mutlu etti." dedi.
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