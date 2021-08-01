İzmir'de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin giriş kapısının çelik kapı,dış cephe doğramalarının plastik doğramadan olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 14.09.2021 11:00 belirlendi.