İzmir'de icradan satılık tarım arazisi

Mahkeme İzmir'in Tire ilçesinde bulunan 55.089 metrekare büyüklüğündeki arazi için satış kararı verdi. Arazide ekonomik değeri olan dikili ağacın bulunmadığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 14.09.2021 10:30 belirlendi.