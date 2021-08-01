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Haberler Ekonomi KOSGEB desteğiyle tasarım merkezi açtı

KOSGEB desteğiyle tasarım merkezi açtı

KOSGEB desteğiyle tasarım merkezi açtı

1.8.2021

GAZİANTEP'TE yaşayan Sibel Coşkun (49), 5 yıl önce KOSGEB desteğiyle açtığı sanat tasarım merkezinde hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de iş hayatına atılmak isteyen kadınların ufkunu açmak için gönüllü eğitmenlik yapıyor. Çocuklarını büyütürken hobi amaçlı ahşap, seramik, cam boyama kurslarına giden Coşkun, hobisini mesleğe dönüştürdü. 5 yıl süren eğitmenlik hayatının ardından eşi ve iki çocuğunun desteğiyle kendi iş yerini açan Coşkun, aile bütçesine katkı sunmanın yanı sıra kendisi gibi hayal kuran kadınlara tecrübelerini aktarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Coşkun eşine de iş imkanı sağladı.
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