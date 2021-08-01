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Haberler Ekonomi Manisa’dan yurt dışına 200 bin ton üzüm satıldı

Manisa’dan yurt dışına 200 bin ton üzüm satıldı

Manisa’dan yurt dışına 200 bin ton üzüm satıldı

1.8.2021

MANİSA'NIN dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünün ihracatına başlama izin tarihleri belirlendi. Arazi çalışmaları sonrasında alınan örnekler Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında analiz edildi. Sofralık Sultani çekirdeksiz üzümün kesim tarihi 5 Ağustos, Mevlâna (Razaki) sofralık üzümünün kesim tarihi ise 11 Ağustos olarak tespit edildi. Sofralık Sultani çekirdeksiz üzümün ihracatına 6 Ağustos, Mevlâna (Razaki) sofralık üzümünün ihracatına ise 12 Ağustos'ta başlanacak. Geçen yıl çoğunluğu Sultani çekirdeksiz üzüm olmak üzere Manisa'dan yaklaşık 200 bin ton sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirildi.

■ NERMİN UÇTU

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