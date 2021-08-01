MANİSA'NIN dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünün ihracatına başlama izin tarihleri belirlendi. Arazi çalışmaları sonrasında alınan örnekler Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarında analiz edildi. Sofralık Sultani çekirdeksiz üzümün kesim tarihi 5 Ağustos, Mevlâna (Razaki) sofralık üzümünün kesim tarihi ise 11 Ağustos olarak tespit edildi. Sofralık Sultani çekirdeksiz üzümün ihracatına 6 Ağustos, Mevlâna (Razaki) sofralık üzümünün ihracatına ise 12 Ağustos'ta başlanacak. Geçen yıl çoğunluğu Sultani çekirdeksiz üzüm olmak üzere Manisa'dan yaklaşık 200 bin ton sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirildi.
■ NERMİN UÇTU
Manisa’dan yurt dışına 200 bin ton üzüm satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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