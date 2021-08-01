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Memur zammı ne kadar olacak? Kritik gün yarın!

Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç yarınki ilk toplantıyla başlayacak. Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanası bekleniyor.

Memur zammı ne kadar olacak? Kritik gün yarın!
AA

01.08.2021, 14:43

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yarın yapılacak.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

Memur ve memur emeklileri için yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

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