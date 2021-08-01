Otokar’dan 1,9 milyar lira ciro

KOÇ Topluluğu şirketlerinden Otokar, yılın ilk yarısını 1,9 milyar TL'lik ciro ile kapattı. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde çalışanlarımızın kıymetli emekleriyle yılın ilk altı ayında iyi bir performans elde ettik. Ticari ve askeri araçta geniş ürün gamımız, teknolojimiz, tasarım kabiliyetimiz ve müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz çözümlerle yurt içinde ve dışında her geçen dönem daha fazla tercih ediliyoruz" dedi.
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