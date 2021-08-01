Rusya ile ticarette hedef 100 milyar $

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısını değerlendirirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından konulan, karşılıklı ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak istediklerinin altını çizdi. Muş, "Biz dengeli bir ticaret ortaya koymak istiyoruz. Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ

BU yıl karşılıklı ticaretin 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Muş, "Bu aslında ikili ticarette 100 milyar doların yakalanabilir bir hedef olduğunu gösteriyor. Enerji alanında ciddi iş birliklerimiz var. Oradaki iş birliğimizi enerjinin farklı alanlarına da kaydırmak, genişletmek arzusundayız." dedi.

Bakan Muş, üretimle alakalı alanlarda ilerlemek istediklerini belirterek, "Ticaretimizi karşılıklı olarak dengeli bir şekilde 100 milyar dolara çıkartmak konusunda Rus tarafıyla da mutabıkız. Onlar da bu hedefe ulaşmak istiyorlar. Biz dengeli bir şekilde bu ticaretin büyümesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olduğunu ancak bunun yanında sanayisini de çeşitlendirmek istediğini ifade eden Bakan Muş, şunları söyledi: "Türkiye olarak biz de aslında burada olabiliriz. Dolayısıyla buradaki ticaret hacmimizi, üretim temelini artırma kabiliyetimizin olduğunu düşünüyorum. Moskova'da verimli toplantılar gerçekleştirdik."