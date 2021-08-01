Salgın döneminde temizlik sektörü yüzde 200 büyüdü

Türkiye'nin ilk gökdelen temizlik şirketi olan Tesan Temizlik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Kaplan, "Pandemi ile birlikte insanlar temizliğine daha çok dikkat eder hale geldi. Bu da doğal olarak sektörümüzü etkiledi. Biz bu alanda hizmet veren öncü şirketlerden biriyiz. Temizlik sektörü salgın döneminde yaşanan talep patlaması ile yüzde 200 oranında büyüdü. Diğer sektörlerde daralma yaşanırken, temizlik ürünleri satışında ciddi bir artış oldu. Daha önce yılda iki defa hizmet alan müşterilerimize yılda 4 defa temizlik hizmeti vermeye başladık. Hatta bazı müşterilerimize her ay düzenli olarak hizmet veriyoruz" dedi.

KESİNTİSİZ HİZMET SUNDUK

Tesan Temizlik olarak pandemi döneminde de müşterilerine ve tüketicilere kesintisiz hizmet verdiklerini, sağlık ve hijyen vurgusu ile pazarın ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, pandeminin ilk aylarından itibaren temizlik hizmetlerinin giderek yükselen bir grafik çizdiğini ifade etti. Kaplan şunları söyledi: "Yüzyılın değişim kilometre taşı olarak tarihte yerini alan pandemi döneminde uzun yıllardır ilk kez tüm dünya virüsle savaşmak için güç birliği yaptı. Aynı kaygılar ve zorunluluklar ile şekillenen 'Yarının Normali'ini birlikte yazarken Tesan Temizlik de bu değişimden nasibini almaktadır. Toplum sağlığına hizmeti odağımıza alıyoruz. Çalışanların sağlığı ve hizmetin devamlılığı prensibiyle kayda değer yatırımlar yaptık. Aldığımız üst düzey önlemlerle sektörde öne geçtik."

KALİTELİ HİZMETLERLE YOLA DEVAM EDİYORUZ

DİĞER sektörlerde daralma yaşanırken temizlik sektöründe büyüme kaydedildiğine dikkat çeken Kaplan, "Pandemi ile birlikte hayatlarımızda büyük bir değişim söz konusu oldu. Temizlik anlayışımız da değişti. Daha sık temizliğe ihtiyaç duyuyoruz. Korona virüs ile mücadelede temizlik şirketi olarak biz de hem sektörümüz için hem de toplum sağlığı için kaliteli hizmet sunuyoruz. Türkiye'de ilk olarak girdiğimiz bu işte en kaliteli hizmet veren şirket olarak yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

ŞENOL KANTÜRK