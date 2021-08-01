“Tarım Bağ-Kur zorunlu olmaktan çıkarılsın” talebi

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım Bağ-Kur sigortasının zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Çelik, Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu'nda, çiftçilere verilen desteklerden alınan verginin Danıştay kararıyla kaldırıldığını anımsattı. Çiftçilerin zorunlu tarım Bağ- Kur sigortasından da kurtarılmasını talep eden Çelik, "ÇKS kaydı olan çiftçi, otomatik olarak zorunlu tarım Bağ-Kur sigortalı. Bu durum çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarım Bağ-Kur sigortasının zorunlu, primlerinin de yüksek olması nedeniyle ödeme imkanı olmayan çiftçilerimiz, çiftçilik yapmaktan vazgeçiyor. Bunun önüne geçebilmek için tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu olmaktan çıkarılmalı ve isteğe bağlı hale getirilmeli, primleri de çiftçilerin ödeme güçleri doğrultusunda olmalı." dedi.

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