TPAO’ya petrol arama ruhsatı

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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