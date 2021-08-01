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Haberler Ekonomi TPAO’ya petrol arama ruhsatı

TPAO’ya petrol arama ruhsatı

TPAO’ya petrol arama ruhsatı

1.8.2021

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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