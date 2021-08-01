Vergi daireleri pazartesi günü 19.00’a kadar açık

GELİR İdaresi Başkanlığı, vergi dairelerinin, bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü olması nedeniyle 2 Ağustos Pazartesi günü (yarın) saat 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi. Duyuruda, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'nci, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18'inci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü ve 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2'nci taksitinin ödeme sürelerinin 2 Ağustos Pazartesi günü sona erdiği anımsatıldı. Duyuruda, "Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi amacıyla 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır" ifadesine yer verildi.

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