Yaş kayısının dış satım değeri 2.5 euroya çıktı

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı üreticilerinin fiyatlar anlamında çok iyi bir sezon geçirdiğini söyledi. Özcan, "Üreticilerimiz yaş kayısıyı tüccarlara kilogramını ortalama 8 liradan sattı. Geçen yıl kilogram fiyatı ortalaması 5 lira bandındaydı. Yaş kayısıda konsantre ürünü de üreticilerimiz ciddi anlamda iyi fiyata değerlendirme fırsatı buldu. İhracat değerine baktığımızda geçen yıl 1,8 euro (kilogram) olarak işlem gören yaş kayısı ihracatı fiyatımız bu yıl yaklaşık 2,5 eurodan işlem gördü. Bizim için sevindirici bir gelişme" dedi.

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