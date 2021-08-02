Çankırı, Yeşilyurt’ta gönülleri fethetti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Yeşilyurt Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne ziyarette bulundu. Oda ve Kooperatif Başkanı Mehmet Argun'dan kesimin sorunları hakkında bilgi alan Çankırı, pandeminden en çok etkilenen kesimi oluşturan esnaf sanatkarların yanında olduğunu dile getirdi. Ziyarette AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ile Esnaf Odası ve Kefalet Kooperatifi yöneticileri de hazır bulundu.

ESNAF İÇİMİZDEN BİRİ

Esnaf sanatkarların sorunlarını yakından izlediğini söyleyen Ceyda Bölünmez Çankırı, "Türkiye'de esnaf kesiminin toplumsal yaşamda farklı bir yeri var. Halkın içinde yaşıyorlar, toplumun çoğunluğunu oluşturuyorlar. Esnaf içimizden biri. Şöyle bir çevremize baktığımızda hepimizin bir akrabası veya dostunun esnaf olduğunu görürüz. Dolayısıyla esnafın refahı demek, halkın refahı demektir. Esnafın beklentilerini karşılarsanız, destek olursanız toplumun beklentilerinin çoğunu karşılamışsınız demektir. Bu düşüncelerle esnaf sanatkarlara büyük önem veriyoruz. Küresel salgına rağmen Yeşilyurt Esnaf Odası ve Kefalet Kooperatifini ziyaret ederek Başkan Argun ve yöneticilerle sorunları ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişlerinde bulunduk" dedi.



ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Yeşilyurt esnafı odayı ziyaret eden Çankırı'ya büyük ilgi gösterdi. Çankırı'yı çiçeklerle karşılayan esnaf yöneticileri, İzmir milletvekilinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çankırı'nın çalışmalarını yakından izlediklerini kaydeden Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Argun, "Ceyda hanım her zaman esnafın içinde olan, üyelerimizin arasında dolaşan, İzmir esnaf teşkilatının odalarını sürekli ziyaret eden bir dostumuz. Değerli milletvekilimizi kendimize çok yakın görüyoruz, Nazar Boncuğu'muz olarak kabul ediyoruz. Dertlerimizi, beklentilerimizi rahatlıkla, açık bir dille paylaşabiliyoruz. Ankara'da sorunlarımız hakkında çalışacağına gönülden inanıyoruz" diye konuştu.



FEDAKAR VE SAMIMI

Çankırı'nın çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüttüğüne de dikkat çeken Başkan Mehmet Argun şunları söyledi: "Görüşmemiz esnasında bir telefon geldi ve annesinin rahatsızlığını öğrendi. Ne var ki oldukça üzülmesine rağmen aynı ciddiyetle, konsantrasyonunu bozmadan, esnafın sorunlarını masaya yatırdığımız toplantıyı bölmeden sürdürdü. Bu bir fedakarlığın göstergesidir, samimiyetin, dostluğun, içtenliğin ifadesidir. Ceyda hanım belki dile getireceği sorunlarımızın hepsini çözemeyebilir, ancak onun sıkıntılarımızın giderilmesi için elinden geleni yapacağına, bizim adımıza dinlenmeden çalışacağına gönülden inanıyoruz. Ceyda hanım bizim için farklı bir isimdir, gönlümüzde yeri ayrıdır."