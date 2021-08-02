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Haberler Ekonomi Finans piyasası 4.3 milyar $’ın üzerinde

Finans piyasası 4.3 milyar $’ın üzerinde

Finans piyasası 4.3 milyar $’ın üzerinde

2.8.2021

GARANTİ BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye'de sürdürülebilir finans piyasasının şuan 4.3 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "faizin performansa bağlandığı bir yapı" önerisinde bulundu. Edin, piyasada sadece finans sektörünün önerisiyle değil, yatırım yapan şirketlerin ve reel sektördeki oyuncuların talepleriyle de sürdürülebilir kredi yapılarının kurulmasını istediklerini belirtti.

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