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Haberler Ekonomi Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Hacettepe Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

02.08.2021, 08:59

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, ilan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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