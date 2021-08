Sokak düğünleri yasaklanmalı

Dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgınından en çok etkilenen kesimlerin başında gelen düğün sektörü, Temmuz ayıyla birlikte canlanmaya başladı. Düğün sektörünün İzmir'deki temsilcisi olan İzmir Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Derneği (İZ-DÜ-DER) Başkanı ve Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu (TÜDİFED) Başkan Yardımcısı Vahyettin Murat Dokak, pandemi sürecinde sektörde yaşanan sıkıntıları Hafta başı Sohbetleri'nde, Yeni Asır için değerlendirdi. Dokak, "Maalesef bizim en büyük sorunumuzun bir tanesi de kaçak kahvehane, villa, tekne ve sokak düğünleri. Denetimi ve kontrolü mümkün olmayan düğünler. Bunların bir an önce yasaklanmasını istiyoruz" dedi.



15 BİN ESNAF BULUNUYOR

● Düğün sektöründe salgın döneminde neler yaşandı? Korona virüsün ilk günden beri en çok zarar verdiği sektörlerden biri de düğün salonu sektörü. Salgın ayrıca bizim ekonomideki değerimizi de göstermiş oldu. Bu kadar geniş çaplı bir ekonomiye hizmet ettiğimizi gerçekten bilmiyorduk. 43 meslek, hizmet grubuna hitap ediyoruz. Bunun için de çiçekçisinden mobilyacısına, beyaz eşyacısından nakliyecisine kadar birçok sektöre öncülük yapıyoruz. Biz olmadan bu sektörler yaşamıyor. 15 bin esnaf bize ürün hizmet temin ediyor. Bu da çok büyük bir rakam. Bahsettiğim iş kollarının hepsi 17 ay boyunca çok büyük sıkıntılar yaşadı.



YENİDEN KAPANMA OLMAZ

● Yeniden kapanma ihtimali de sizi ürkütüyor olmalı. Önüne geçmek için neler yapmalıyız? Eylül ayı için bu yönde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ama ben herhangi bir kapanma olacağına kesinlikle ihtimal vermiyorum. Çünkü ilk geldiğinde bu hastalığa yabancıydık ve bizim aşı kozumuz elimizde yoktu. Ama şu an biz hastalığı tanıyoruz, biliyoruz ve elimizde çok büyük bir silahımız var o da aşı. Vatandaşlarımız aşı olursa kapanmalar yaşanmaz, esnafın da işi kapanmaz.



FAALİYETLERİ SONA ERMELİ

● Sektör olarak önünüzde hangi engelleri görüyorsunuz? Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de kaçak kahvehanelerin yanı sıra villalar, tekneler ve sokaklarda yapılan düğünler. Denetimi ve kontrolü mümkün olmayan düğünler. Geçen sene düğün salonlarıyla ilgili algı oluşturuldu ve sektörümüzü bu yerlere kurban ettiler. Geçen yıl 1 Temmuz itibari ile genelgeye göre tüm önlemleri aldık. Her masaya dezenfektan, girişlerde ateş ölçme, maske, hijyen ve sosyal mesafenin korunması konusunda kurallar uygulandı. Ama maalesef sokak düğünleri, kaçak villa, tekne düğünleri, kafe, restoran düğünleri haksız rekabete yol açtı. Düğün salonları kısıtlandı. Şu an aynı şeyler yine yaşanıyor. Tekne, villa, restoran ve sokaklarda yine düğünler yapılıyor. Yetkililerden ricamız bunların bir an önce yasaklanması.Ekonomik anlamda düğün sektörüne, sağlık anlamında vatandaşa zarar veriyor. Denetlemeyen bu faaliyetlere artık dur denilmeli.



● Peki açılmanın ardından düğün sektöründe işler nasıl gitti? Temmuz ayında yüzde 90 bir doluluk oranı oldu. Ağustos ayında yüzde 100'e çıktı. Geçen sene 4 Eylül itibariyle kısıtlamalar başlamıştı. Sanki yine kısıtlama yapılacakmış gibi bir hava var. Tekrar ediyorum. Geçen sene hiç aşılanan yoktu. Aşı en büyük kozumuz. Aynı şekilde Ekim ve Kasım aylarında da işlerimize devam edeceğimize eminim.



YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK BİR EKONOMİ OLUŞUYOR

Salgın döneminde ekonomideki değerinizi iyice fark ettiğinizi söylediniz. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Türkiye genelinde yılda 575 bin 600 düğün yapılıyor. İzmir'de bu rakam 28-30 bini buluyor. Bu 600 bin mobilya, 600 bin beyaz eşya, 600 bin emlakçının ev satması, kiralaması, boyacının ev boyaması demektir. Nakliyat da dahil bunun gibi bir çok sektöre çok büyük katkımız var. Bu da yıllık olarak 10 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturuyor. Bir milyon çalışanımız var ama dolaylı yönden çekirdek aileyi de paydaşları da işin içine koyduğunuz zaman 4 milyon insan bu işten ekmek kazanıyor. Bu da çok büyük bir rakam.



●Türk kültüründe düğünün önemli bir yeri var. Siz bu konuda en yetkili kişilerden biri olarak neler söyleyebilirsiniz? Düğün salonları,Türk örf ve adetlerinin, gelenek göreneklerinin en önemlisi de sosyal yardımlaşmanın yaşandığı mekanlardır. Selçuklu döneminden gelen bir kültür bu. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, gıpta ile bakılan ender ülkelerden biriyiz. Sosyal yardımlaşma geleneğimiz dünyada ilgi görüyor. O nedenle düğün salonlarına sadece eğlence mekanı olarak bakılmamalı. Bir değer olarak görülmeli.

Mert ALPDÜNDAR