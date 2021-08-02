Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tarihi başarıyı sosyal medyadan duyurdu. Temmuz ayı ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

2021 yılı Temmuz ayında 16,4 milyar $ ihracat gerçekleştirdik.



Bu değer, tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracat değeridir.



Bu başarıda emeği geçen ve Türk ürünlerinin tüm dünyaya ulaşmasını temin eden ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/e4mjfFgkLu — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 2, 2021

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:



Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2'lik artışla 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ithalat 20,7 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı, ilk defa 200 milyar doları aştı.