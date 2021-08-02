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Haberler Ekonomi Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Temmuz ayında ithalat 20,7 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı, ilk defa 200 milyar doları aştı." dedi.

Son dakika: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

02.08.2021, 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 12:02

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tarihi başarıyı sosyal medyadan duyurdu. Temmuz ayı ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2'lik artışla 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ithalat 20,7 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı, ilk defa 200 milyar doları aştı.

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